زوجة كاظم الساهر الأولى تُشعل الإنترنت.. رصدتها الكاميرا في ظهور علني نادر

متابعة بتجـــــــــــــرد: قبل زفاف عمر نجل قيصر الغناء كاظم الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لإلتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى الّتي تبتعد عن الأضواء.

وفي حين التقط المدعوون الصور التذكاريّة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول روّاد الإنترنت صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”.

وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.