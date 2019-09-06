- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــــــــرد: قبل زفاف عمر نجل قيصر الغناء كاظم الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لإلتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى الّتي تبتعد عن الأضواء.
وفي حين التقط المدعوون الصور التذكاريّة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول روّاد الإنترنت صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”.
وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة كاظم الساهر الأولى تُشعل الإنترنت.. رصدتها الكاميرا في ظهور علني نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.