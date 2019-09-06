“جدار برلين” داخل منزل عارضة الأزياء هايدي كلوم وزوجها

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الألمانية هايدي كلوم بمرور شهر على زواجها من الموسيقي توم كوليتز.
وقدّم توم لهايدي هدية مميزة وغريبة في الوقت عينه للاحتفال بمرور شهر على تاريخ زواجهما.
ونشرت هايدي كلوم فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام وثّقت من خلالها لحظة وصول الهدية إلى منزلها.
أمّا الهدية فهي عبارة عن جزء كبير من جدار برلين وعلقت هايدي على الهدية كاتبةً: “وصلتني اليوم هدية مميزة من زوجي… قطعة من جدار برلين الذي فصل بين شرق برلين وغربها لمدة 28 عاماً.”
وأضافت: “ولد زوجي في الجزء الشرقي من الجدار أربعة أسابيع قبل تهديمه في العام 1989”.
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