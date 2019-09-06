كريستيانو رونالدو نجم إعلان عطره الجديد.. “أستطيع فعل أي شيء”

متابعة بتجــــــــــرد: شارك نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعلانٍ للترويج لعطره الجديد CR7 Play It Cool.

لكن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كشف عن جانبه المرح لجمهوره، إذ أطلّ برداءٍ بنقشة النمر ليُخبر الناس عن “الصباح السيء” الذي يعيشه في كلّ مرّة لا يضع فيها عطره الجديد.

وعن عطره الجديد، قال كريستيانو رونالدو: “أعتقد أنّ هذا العطر قد يُحوّلك إلى شخص آخر، فهو يعطيك الثقة لتكون أفضل نسخة عن نفسك، ويجعلني العطر أشعر أنه باستطاعتي فعل أي شيء”.

يُذكر أنّ كريستيانو رونالدو ينشغل بعمله كرجل أعمال بعيداً عن أرض الملعب، بفضل ماركته CR7 التي تتضمّن ملابس، ملابس داخلية وعطور.