متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي “تليغرام” تحديثات جديدة خلال الساعات الماضية على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.
أما التحديث الأول، فقد بات بإمكان المستخدم جدولة أي رسالة يريد إرسالها بحسب اليوم والتاريخ والوقت وذلك من خلال ضغطة مطولة على زر الإرسال ثم تخصيص الوقت المناسب مع امكانية الحصول على تنبيه عند إرسال الرسالة لاحقا، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.
وبهذا يمكن للمستخدم استخدام ميزة الرسائل المجدولة كتذكيرات لنفسك أيضا لتصلك إشعارات عن موعد طبيب أسنان أو حفل زواج أحد أصدقائك أو عيد ميلاد أو موعد رحلة سفر وهكذا.
وتتضمن التحديثات بعض المزايا الأخرى مثل ميزة تحديد لون خلفية المجموعة ويمكنك صنع سمات جديدة لواجهة التطبيق بألوان مختلفة.
كما تشمل مزايا الخصوصية الجديدة في التطبيق يضيف التحديث إمكانية تخصيص جديدة لمن يمكنه رؤية رقم هاتفي أو العثور عليك من خلال رقم الهاتف.
اخيراً يقدم التحديث المزيد من الملصقات المتحركة الجديدة وهو متاح للتحميل الآن لجميع المستخدمين على أندرويد وios.
كانت هذه تفاصيل خبر تليغرام يسبق الجميع ويفاجئ مستخدميه بتحديث طال انتظاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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