ديانا كرزون تطلق أغنيتها الجديدة “هيدا الحكي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية جديدة تحمل اسم “هيدا الحكي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات الشاعرة حياة اسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ في أوّل تعاون لدينا كرزون معهم.
ويقول مطلع الأغنية:
بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني ، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقني.
تجدر الإشارة إلى أن ديانا كرزون خصّت الجمهور بجلسة تصوير جديدة كشفت عنها ضمن الحملة الدعائية الخاصة بالأغنية.
لمشاهدة فيديو أغنية “هيدا الحكي”:
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