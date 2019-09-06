- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/9/6 06:04 م بتوقيت أبوظبي
مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو
اتهمت 11 امرأة أخرى مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو بالتحرش الجنسي في مزاعم وصفها الرجل، الخميس، بأنها "تعج بالتناقضات".
وتأتي الاتهامات التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" وتعود لـ3 عقود مضت، عقب مزاعم مشابهة نشرتها الوكالة في أغسطس/آب وترتبط بأكثر من 36 مغنية وراقصة وموسيقية ومدرسة وموظفة قلن إنهن شاهدن أو تعرضن لتصرفات غير لائقة من دومينجو.
وكانت دار أوبرا لوس أنجلوس التي يديرها دومينجو قد قالت في أغسطس/آب إنها ستطلب المشورة القانونية الخارجية للتحقيق في المزاعم.
وأكدت أنها تتعامل مع الاتهامات بـ"جدية بالغة"، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل أخرى في ظل استمرار التحقيق.
وقال وكيل دومينجو في بيان، الخميس: "المزاعم الجديدة تعج بالتناقضات شأنها شأن الرواية الأولى، في كثير من الأوجه، إنها ببساطة غير صحيحة".
وعلّقت المتحدثة نانسي سيلتزر: "نظراً للتحقيق الجاري حالياً، فلن نخوض في تفاصيل، لكننا نرفض بقوة الصورة المضللة التي تحاول أسوشيتد برس رسمها عن السيد دومينجو".
ودومينجو (78 عاماً) أحد أشهر المغنين الكلاسيكيين في العالم، وقدّم عروضاً في دور أوبرا عديدة بأنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات جديدة بالتحرش تلاحق بلاسيدو دومينجو.. عمرها 30 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.