سلوى عثمان ردًا على ريهام سعيد: "إحنا حلوين وزي القمر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية سلوى عثمان عن رأيها في تصريحات مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد عن مرضى السمنة وأصحاب الوزن الزائد وهجومها ضدهم، مشيرة إلى أنه كان يجب عليها الاحتفاظ برأيها لنفسها.

وقالت سلوى في تصريح خاص لـ"فوشيا"، ساخرة من تصريحات ريهام: "أحب أقولها إحنا حلوين وزي القمر، هي كإعلامية يجب أن تحتفظ برأيها لنفسها، وألا تجرح أحد بهذا الكلام".

وعن اتهام ريهام سعيد بادعاء المرض مؤخرًا، قالت: "أنا أخشى المرض كثيرًا، ولا يمكن أن أتهم أحد بذلك، عندما يقول لي شخص إنه مريض أقول له الله يشفيك ويبعد عنك المرض، لا أكثر من ذلك".

وعن أعمالها الجديدة أوضحت عثمان: "يعرض لي حاليًا مسلسل بحر مع ماجد المصري وهو من الفنانين الرائعين، كما أواصل تصوير دوري في مسلسل نصيبي وقسمتك 3".

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وتابعت: "تعاونت مع الكثير من النجوم، لم يكن بينهم أي فنان مغرور، ماجد المصري وكريم عبد العزيز وأحمد السقا والراحل فاروق الفيشاوي ومصطفى شعبان، جميعم يتميزون بالتواضع".

وبسؤالها عن النصيحة التي دائمًا ما يوجهها لها والدها، أجابت: "دائمًا ما ينصحني بالالتزام بالمواعيد، وهذا ما أحاول القيام به دائمًا".