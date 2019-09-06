الشيف أنطوان: تزوجتُ فتاةً تصغرني بـ23 عامًا.. عاملتها مثل الأميرات و"الخيانة" سبب...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الشيف اللبناني أنطوان ضيفًا على برنامج أكلناها والذي يُشارك فيه كـ "شيف" يُعد المأكولات المقرفة في كل الحلقات السابقة لينتقل إلى كرسي الضيف ويواجه أسئلة مُقدم البرنامج باسم ياخور وأطعمته التي يطبخها في كل حلقة.

وفي سؤال حول سبب طلاقه للمرة الثانية، كشف أنطوان أن زوجته الثانية كانت تصغره بما يقارب الـ 23 عامًا، وأنها بعد ارتباطها به أصبحت تبحث عن من يصغرها.

وأضاف أنها كانت تتهمه بالبخل، في المقابل هو عاملها كأميرة وأنها بسببه تملك فستاين كثيرة تفتح محلات على حد قوله، وقال إنه من علمها قيادة السيارة وقام بشراء سيارة خاصة لها، كما اشترى لها منزلًا، واستطرد أنه تزوجها بنت ضيعة وتفاجأ بتصرفاتها، مُفجرًا في النهاية مُفاجئة بأنها قامت بخيانته، ليبادر ياخور بسؤاله حول هل تأكد فعليًا من خيانتها له، فأجاب أنطوان بالتأكيد.

وعن زواجه للمرة الثالثة قال الشيف أنطوان إنه ليس مُستبعدًا، إلا أن ثقته بالنساء قد تزعزعت نوعًا ما، بسبب الخيانة التي تعرّض لها.

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وكشف الشيف أنطوان أنه لديه ابنة وكانت داعمة له عند زواجه، وانهما أصبحتا صديقتين إلا أنهما لم تعودا كذلك بعد انفصاله عنه بسبب الخيانة.