عودة جيل التسعينات للمنافسة على الساحة الغائية مؤخرًا

تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية، عودة عدد من نجوم ومطربي التسعينات والثمانينات، لكنهم قرروا العودة بأشكال مختلفة، سواء في إعادة توزيع أغنياتهم القديمة، أو المشاركة في أعمال المطربين الجدد أو تقديم ألبومات جديدة، وفى هذه السطور نرصد أبرز نجوم الغناء العائدين.

محمد محيي

قرر المطرب محمد محيى طرح ألبومه الجديد، والذي يعود به بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد بحسب تصريحه، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهى من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

حسام حسنى:

ويعود المطرب حسام حسنى بعد فترات غياب طويلة من خلال توزيع أغنية في ألبوم محمد محيى الجديد، وهى تعتبر أغنية اسم الألبوم وهى "ماتسألوهاش"، كلمات سلطان صلاح، ومن ألحان محمد محيى.

هشام عباس:

انتهى المطرب هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي يعيده بعد غياب حوالي 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش".

مصطفى قمر:

طرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بالأسواق، 18 أغسطس ألماصي، وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم في فترة الماضية سواء بالإعلان عن اسم الألبوم، وطرح أغنيه س من الناس وهى من كلمات حسن عطية، والحان رامي جمال، وتوزيع توما.

حميد الشاعري وإيهاب توفيق :

يجتمع الثنائي إيهاب توفيق وحميد الشاعري في أغنية دويتو، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، وتحمل الطابع الصعيدي، وهى من كلمات الشاعر عوض بدوى الذي انتهى من كتابتها مؤخرا.

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خالد عجاج:

يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "منين ولا منين"، من كلمات هاني فؤاد، وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى أبو رايى ومن المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.

أحمد جوهر:

يستعد عدد من مطربي جيل التسعينات لتسجيل أوبريت غنائيا جديدا يحمل اسم "الحرية" من كلمات يسرى خليفة، وألحان وتوزيع هاني عدلي أنوش، ومن غناء المطربين أحمد جوهر، ويحيى عراقي.. وغيرهما من جيل التسعينات.

على حميدة:

يعود المطرب الشعبي على حميدة صاحب أغنية «لولاكى» الشهيرة، مرة أخرى، لإطلاق إعادة توزيع أغنيته "بنت بلادي زينة" من كلمات عادل عمر، وألحان وتوزيع القديم حميد الشاعري، أما توزيع الجديد مع الموزع مصطفى غانم.

عادل الخضري:

كما عاد المطرب الشعبي عادل الخضري مرة أخرى، لإطلاق إعادة توزيع أغنيته "فين كلامك" من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما توزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضري، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية في الأيام المقبلة.

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