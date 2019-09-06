شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الصينية جونج لى وزوجها الموسيقار جان ميشال يخطفان الأنظار بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة الصينية جونج لي الأنظار إليها خاصة وأنها ظهرت على السجادة الحمراء مع زوجها الموسيقار جان ميشال، وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم Saturday Fiction المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، وحضر العرض ايضا مارك تشاو و باسكال جريجوري و كارولا بوجير.

ومن المقرر أن يسدل الستار، غدا السبت، على الدورة الـ76 من مهرجان فينسيا السينمائى والذى انطلق فى 28 أغسطس الماضى وسط منافسة شرسة بين 21 فيلما بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

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وتتواجد الفنانة هند صبرى فى فينسيا كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التى تم استحداثها مؤخرا، ويشهد المهرجان حضورا عربيا جيدا، حيث يشارك فى قسم أيام فينيسيا الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" وهو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبوالعلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة النوم عند قدمى الجبل للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.

فيلم ستموت فى العشرين هو سابع فيلم روائى فى تاريخ السودان، وأول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبوالعلا، ومن بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفى، وهو الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت.