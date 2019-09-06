شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت.. محاولة لاستنساخ الدراما التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمهور الدراما التشابه الكبير بين مشاهد مسلسل عروس بيروت ومسلسل عروس إسطنبول، للحد الذى جعل القائمين على العمل يستنسخون مشاهد من النسخة التركية ، ودشن نشطاء على تويتر هاشتاج #عروس_بيروت بسبب اكتشافهم تشابه المشاهد .

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالى :‏بالنسبه للجالية التركية وأحفاد العثمانيين إلى عايشه معانا فى عالمنا العربى أقسم بالله عرفنا الى ‎#عروس_بيروت نسخه مطابقه للأصل للتركى أقسم بالله عرفنا و حياة المرسى عرفنا و عجبنا أتركونا نشاهد فى أمان.

‏لبنان طلعت احسن من تركيا ياجماعه #عروس_بيروت

واتضح من الحلقات الأولى من المسلسل أنه نسخة معربة لمسلسل تركى شهير بعنوان "عروس اسطنبول"، يحكى قصة حقيقية جرت أحداثها فى حقبة قديمة. وهو العمل الثانى الذى يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد مسلسل "ليالى أوجينى" الذى تم عُرضه فى رمضان 2018.

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اختلفت الآراء؛ ففريق يرى أنه لا غضاضة فى اللجوء إلى فورمات أجنبى حتى وإن كان تركيا بينما يتساءل آخرون؛ عن جدوى تحويل المسلسل التركى "عروس اسطنبول" إلى نسخة مطابقة حتى فى بعض الأسماء، والديكورات والأحداث.

قصة المسلسل تدور حول علاقة حب تجمع بين فارس (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التى نشأت فى حضن خالتها إثر وفاة والديها ، فى إطار اجتماعى يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة على الطريقة التركية .

ولعل الاهتمام الكبير الذى حاز عليه مسلسل عروس بيروت قبل عرض أولى حلقاته المقرر عرضها اليوم يعود لأجواء الحب والرومانسية التى جمعت بين ظافر وكارمن على غرار المسلسلات التركية التى غزت الشاشات العربية .

الجدير بالذكر أن "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.