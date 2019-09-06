شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجد القاسم يحيى حفلا غنائيا فى دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السورى مجد القاسم مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا، على هامش حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف المحافظات، وذلك في مدينة دهب الساحرة بوسط جبل طويلات.

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.