شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجد القاسم يحيى حفلا غنائيا فى دهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السورى مجد القاسم مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا، على هامش حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف المحافظات، وذلك في مدينة دهب الساحرة بوسط جبل طويلات.
وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مجد القاسم يحيى حفلا غنائيا فى دهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.