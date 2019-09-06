شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صناع فيلم Babyteeth على السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صناع فيلم Babyteeth، إيليزا سكانلن و توبي والاس و بن مندلسون على التصوير على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا وذلك لدى مشاركتهم بالمهرجان.
من جانب آخر يشهد المهرجان مشاركة المخرجة السعودية هيفاء المنصور وهو بعنوان THE PERFECT CANDIDATE يتناول فيلم الفيلم قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المتحفظ فى مجتمعها ويحاول استعراض العقبات التى تواجه امرأة تترشح لمنصب محلى بسبب التمييز على أساس الجنس.
وتعتبر هيفاء المنصور هى واحدة من بين مخرجتين فقط تشاركان فى المنافسة القوية للحصول على الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية السينمائى الدولى، ويعكس الفيلم التغييرات التى تشهدها المملكة، والتى وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ يبدأ ببطلة الفيلم مريم وهى تقود سيارتها، وعندما تفشل رحلة خططت للقيام بها إلى دبى ينتهى المطاف بمريم وهى تضع اسمها فى قائمة المرشحين للمجلس البلدى، وبسبب شعورها بالإحباط من عدم تمهيد طريق للمركز الطبى الذى تعمل فيه تتعهد مريم بأن تقوم بذلك بنفسها إذا فازت.
وتطلق مريم حملتها الانتخابية بمساعدة شقيقاتها على الرغم من مواجهتها للكثير من الاعتراضات والقواعد التمييزية بسبب كونها امرأة، وتقول هيفاء إنها تأمل فى أن يبعث الفيلم برسالة تمكين للسعوديات.
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