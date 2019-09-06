شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى وكريم محسن ومصطفى حجاج يجتمعون فى حفل واحد بحلوان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة ساندى مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بمشاركة المطربين كريم محسن ومصطفى حجاج بأحد النوادى العامة بحلوان، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف الذى يحيها نجوم الغناء والطرب.

وتعاونت المطربة ساندى مؤخرا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل، فى ألبومها الجديد بأغنية " كان عادى"، من كلمات جمال الخولى وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.

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وطرح مؤخرا الفنان كريم محسن البومه الجديد "قابل بقى"، ويضم الألبوم 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.

يذكر أخرآعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان"لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، داخل أحداث فيلم ولاد رزق 2، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف.