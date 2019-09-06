شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد توفيق يقدم واحدة من أقوى حفلاته بسوريا على هامش "دمشق الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق حفلا غنائيا ضخما فى سوريا على هامش فعاليات معرض دمشق الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى مساء اليوم الجمعة، وقدم "توفيق" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور وظل يرددها معه منها "انزل ياجميل"، و"بغار عليكى"، و"أبو كى مين"، و"عشقك عذاب"، و"بحنلك"، و"حدك حبيبى"، و"حبينا".

وانتهى مؤخرا وليد توفيق من المشاركة ضمن جولة فنية علي السفينة البحرية "ستار أون بورد" بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم .

يذكر أن آخر أغانى النجم وليد توفيق، أغنية "بغار عليكي"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان وليد توفيق.

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