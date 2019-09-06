شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد عن رجاء الجدواى فى عيد ميلادها: "أشيك حاجة فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي فى يوم عيد ميلادها حيث تحتفل به اليوم الجمعة، ونشر صورة تجمعه بها وعلق عليها : "كل سنة و أنتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".
هشام ماجد ينتظر عرض مسلسل"اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مع شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول والصاعدة ميرنا جميل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف أحمد خطاب وفادي ابو السعود وإبراهيم صابر وأحمد سعيد والي، ومن إخراج معتز التوني.
ومن ناحية أخرى تواصل رجاء الجداوى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدنى حيث تجسد دور والدته خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة نجلاء بدر والفنان مراد مكرم وأخرون من النجوم.
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