كريم عبدالعزيز يظهر مع ابنيه وهذه تصريحاته لـ"IRead": مستحيل أعمل "تاتوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت صفحة IRead عبر "فيسبوك" -مبادرة لإعادة إحياء القراءة، فيديو للقاء أجرته مع الفنان كريم عبدالعزيز من داخل منزله، تحدث خلاله عن حبه للقراءة وأخر أفلامه "الفيل الأزرق 2"، واستعداده لعمل سينمائي جديد مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، كما يظهر في أول الفيديو وهو يتحدث مع ابنه "علي" وابنته "ملك" عن أهمية القراءة.

في السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز..

- "بحب القراءة والكتابة، ووالدتى كانت دايمًا بتحكيلي حكايات قبل النوم".

- "بحب اتفرج علي أفلام الرعب".

- "أكتر كتاب أثر فيّ وجعلني شخص أفضل رباعيات صلاح جاهين".

- "اكتر رواية عربية عجبتني هي "رواية الفيل الأزرق".

- "لو هكتب كتاب عن نفسي هسميه( حسبي الله ونعم الوكيل)".

- "أكتر شخصية فنية شريرة بحبها هي (الفنان عادل أدهم).

- "بحب الحاجات الإلكترونية أكتر من الورقية".

- "بسلف كتبي لأي حد حابب ياخدها معنديش مشكلة".

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- "كان نفسي أعيش وأشوف مصر في فترة التلاتينات والأربعينيات والخمسينيات".

- بطريقة ساخرة: "الراجل هو اللي بيخلي الست نكدية، والراجل سبب الأزمات، ولو غلطت الست يبقي الراجل اللي أجبرها إنها تغلط".

- "أكتر شخصية حبيتها في مشواري الفني (شخصية يحيي راشد وأبو علي)".

- "لو هتعامل مع نجوم هوليوود هختار أشارك الفنان البريطانب كريستيان بيل في عمل فني".

- "فيلم (شيء من الخوف).. من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي".

- "بعمل شخصية أحمد عبدالحي في فيلم "1919"، ومن روعة مروان حامد وأحمد مراد، إنهم بيبعتولي شخصيات بعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية ككريم عبدالعزيز، فدي شخصية جديدة عليا ولما قريت الرواية استغربت إني ممكن ألعبها أو أروح أرض زي دي وأقدم شخصيتها".

- "أؤمن بالسحر لأنه مذكور فى القرآن الكريم".

- "مش ممكن أعمل تاتوه خالص في حياتي".

- "أرشح فيلم الفيل الأزرق للأطفال وأصنفه رومانسي، وأفلام الرعب في العالم أبطالها أطفال، وملك ابنتي 12 سنة شافت فيلم الفيل الأزرق2، لكن علي إبني متفرجش عليه".