خاص| ياسمين رحمي: أحمد صلاح السعدني شخصية "فرفوشة" في كواليس "شبر مية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أكدت الفنانة ياسمين رحمي، أنها انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل"شبر مية".

وقالت ياسمين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد صلاح السعدني، وتظهر كضيفة شرف في الحلقات الأولى.

وتابعت: "كواليس تصوير المسلسل كانت رائعة وعظيمة جدًا، واتبسط كثيرًا بالشغل مع السعدني فهو شخصية فرفوشة وكوميدية جدًا، بخلاف أن الدور الذى يقدمه بالعمل كوميدي".

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وأضافت: "تشرفت بالعمل مع المخرج المبدع طارق رفعت، والعمل معه كان ممتع وهو شخصية فرفوشة أيضًا وده رزق، وكنا بنقعد أنا وهو والسعدني، نعمل مواقف كوميدية مليئة بالضحك".

"شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي.

المسلسل بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، وياسمين رحمي.

