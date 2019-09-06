شيماء سيف لرجاء الجداوي: كل سنة وانتي ملكة يا ست الهوانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعيد ميلادها، والذي يوافق اليوم 6 سبتمبر.

ونشرت شيماء صورة من حفل زفافها تجمعها برجاء، معلقة "عيد ميلاد ملكة قلبي وحبيبتي وكل حاجة حلوة في الدنيا، أحلى جوجو وأشيك جوجو وأخف دم جوجو، بحبك أووووي وكل سنة وانتي ملكة متوجة في قلوبنا يا ست الهوانم".

رجاء الجداوي عملت كعارضة أزياء في بداية حياتها، وانضمت للوسط الفني لتشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من أبرزها: "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "حنفي الأبهة"، "بريق عينيك"، "أيام في الحلال"، و"البيه البواب".

