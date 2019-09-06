محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما على شاشة ON E، وفي السطور التالية نكشف عن أبرز التصريحات التي جاءت على لسانه..
- "أوقات كنت بشوف الشخص هايل وعظيم، لكن كنت أصدم بالعكس، بدأت أحس إن الإنسان محتاج يعاشر عشان يفهم الشخص اللي قدامه، بس ميطولش معاه بعد أول خبطة".
- "أنا برج الجدي، وعشري، وبحب الناس، بس الأحكام المسبقة بتوقع الواحد في مشاكل، وبطلت من فترة كبيرة إني أسمع أحكام الأشخاص على بعض، إلا إذا كان فيه رأي جماعي".
- "كنت شقي جدا بس من تحت لتحت، ولو سألت عليا المدرسين هيقولولك الطالب المثالي، يعني مستوايا كان 80% فيما فوق، بس بالنسبة للشقاوة كنت بتشاقى جدا جدا، بس محدش يقفشني".
- "درست قانون دولي، في كلية حقوق إنجليزي، بس مكنتش حابب الدراسة قوي".
- "كان نفسي أبقى ممثل، وقالولي عشان تبقى ممثل لازم تعمل إعلانات الأول عشان تبقى معروف، وعملت إعلانات لمدة سنة ونص، وبعدين قدمت برنامج عن أخبار الفنانين وبعدها اتعرفت".
- "المنتج محمد فوزي أول من رشحني لعمل فني، وكان أمام الفنان الراحل نور الشريف بمسلسل الدالي".
- "لو عاد بيا الزمن لسنوات عملي كمقدم برامج، سأختار ضيوفي بشكل يناسبني، وقدمت عدد من البرامج واستقبلت ضيوفًا لم أحبهم وندمت على هذا الأمر".
- "الممثل يستطيع العمل أمام فنان لا تجمعه به علاقة طيبة، لأن الممثل يتعامل كمحترف يستطيع الفصل بين إحساسه الشخصي ومتطلبات الدور الذي يلعبه".
- "الناس بقت فاهمة يعني إيه لفظ تنمر ودي حاجة بسطاني أوي، لأن هذا الأمر يدفع الأطفال في أوقات عديدة لمرحلة الانتحار".
كانت هذه تفاصيل خبر عشري وبحب الناس وكنت شقي وأنا صغير.. تصريحات عمرو يوسف لـ"أنا وبنتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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