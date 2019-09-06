عشري وبحب الناس وكنت شقي وأنا صغير.. تصريحات عمرو يوسف لـ"أنا وبنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما على شاشة ON E، وفي السطور التالية نكشف عن أبرز التصريحات التي جاءت على لسانه..

- "أوقات كنت بشوف الشخص هايل وعظيم، لكن كنت أصدم بالعكس، بدأت أحس إن الإنسان محتاج يعاشر عشان يفهم الشخص اللي قدامه، بس ميطولش معاه بعد أول خبطة".

- "أنا برج الجدي، وعشري، وبحب الناس، بس الأحكام المسبقة بتوقع الواحد في مشاكل، وبطلت من فترة كبيرة إني أسمع أحكام الأشخاص على بعض، إلا إذا كان فيه رأي جماعي".

- "كنت شقي جدا بس من تحت لتحت، ولو سألت عليا المدرسين هيقولولك الطالب المثالي، يعني مستوايا كان 80% فيما فوق، بس بالنسبة للشقاوة كنت بتشاقى جدا جدا، بس محدش يقفشني".

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- "درست قانون دولي، في كلية حقوق إنجليزي، بس مكنتش حابب الدراسة قوي".

- "كان نفسي أبقى ممثل، وقالولي عشان تبقى ممثل لازم تعمل إعلانات الأول عشان تبقى معروف، وعملت إعلانات لمدة سنة ونص، وبعدين قدمت برنامج عن أخبار الفنانين وبعدها اتعرفت".

- "المنتج محمد فوزي أول من رشحني لعمل فني، وكان أمام الفنان الراحل نور الشريف بمسلسل الدالي".

- "لو عاد بيا الزمن لسنوات عملي كمقدم برامج، سأختار ضيوفي بشكل يناسبني، وقدمت عدد من البرامج واستقبلت ضيوفًا لم أحبهم وندمت على هذا الأمر".‏

- "الممثل يستطيع العمل أمام فنان لا تجمعه به علاقة طيبة، لأن الممثل يتعامل ‏كمحترف يستطيع الفصل بين إحساسه الشخصي ومتطلبات الدور الذي يلعبه".‏

- "الناس بقت فاهمة يعني إيه لفظ تنمر ودي حاجة بسطاني أوي، لأن هذا الأمر يدفع الأطفال في أوقات عديدة لمرحلة الانتحار".