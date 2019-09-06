إلهام شاهين ترد على منتقدي زيارتها لسوريا وسبب الخلاف بين أحلام وأصالة.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية أو إذاعية، منها "إلهام شاهين ترد على منتقدي زيارتها لسوريا، سبب الخلاف بين أحلام وأصالة، وراغب علامة ينفي وجود أي خلاف بينه وبين أحلام، ومروان حامد يكشف عن الشخصيات الفرعونية التي يتمنى مقابلتها"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

مروان حامد

استضافت المذيعة إنجي علي، في حلقة جديدة من برنامجها "أسرار النجوم" المُذاع على محطة نجوم إف إم، المخرج مروان حامد؛ ليتحدث عن أخر أعماله السينمائية "الفيل الأزرق 2".

وردًا على سؤال ما هو العصر الذي يتمنى أن يذهب إليه إذا تناول "حباية الفيل الأزرق"، قال: "أتمنى أروح عصر مش مُكتشف، واللي نعرفه عنه قليل جدًا، وهو كل ما له علاقة بالحضارة الفرعونية المليئة بالسحر والعلم والمعلومات والدراما وكل حاجة، احنا مكتشفنهاش لسه ومُقلين جدًا في الأعمال اللي بتتناول الفترة دي، وفي الحواديت اللي بتتحكي عنها، مع اننا نمتلك حاجة محدش يمتلكها، كنز كبير".

وأشار إلى أن المعابد والأماكن التي تصلح لتصوير أعمال تدور أحداثها في العصر الفرعوني موجودة، متابعًا "كل حاجة موجودة محتاجين نشتغل بخيال اكتر ونرجع للمرحلة دي".

وأضاف أن من أكثر الشخصيات التي تستهويه شخصية رمسيس الثاني، ويريد أن يقابله ليعرف منه كيف بنى امبراطوريته العظيمة، وكذلك يتمنى مقابلة اخناتون "من الشخصيات اللي أحب أعرفها اكتر وأعمل عنها موضوع".

أحلام

تحدثت المطربة أحلام عن سر الخلاف بينها وبين المطربة أصالة، في إم بي سي ترينديج المعروض على قناة إم بي سي 4.

وقالت "الشيء الوحيد اللي بعمله لإلك وهيدا حجمك عندي أنا هو بلوك"، وعن سبب "البلوك" وإلغاء متابعتها لأصالة، أوضحت "ليه أتابع شخص بيقول في الإعلام إني أنا بحرض ضده، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام".

وتابعت "إذا هي بدها تعمل بلبلة وتقول للجمهور يالا سبوا أحلام وإني بحرض الناس ضدها، خللي عندك جرأة واطلعي قولي اني بحرض الناس ضدك على الأقل أنا أجرأ منك".

عمرو يوسف

استضاف الفنان شريف منير وابنته أسما، في حلقة جديدة من برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON E، الفنان عمرو يوسف.

وتحدث عمرو عن زوجته الفنانة كندة علوش، مؤكدًا أن عيبها الطيبة الزائدة وحسن النية في التعامل مع الجميع "كل الناس حلوة وطيبة عند كندة".

راغب علامة

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قال الفنان راغب علامة في حواره لإم بي سي تريندينج، إنه سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في "آراب أيدول" لم يكن بسبب وجود خلاف بينه وبين الفنانة أحلام، كما قيل.

وتابع "الناس فكرت اني مختلف مع أحلام لكن الخلاف كان متعلق بالعقود"، وعن موافقته على الانضمام للجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" والتي تضم أيضًا أحلام، أوضح " قالولي أول شيء أحلام قلت ما عندي مانع أبدًا؛ لأن فيه فكرة وصورة إن أنا وأحلام على خلاف، كنا كده على الهواء لكن على المستوى الشخصي يمكن شوية الصحافة اشتغلت على الموضوع".

طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن هناك فنانين يدَّعون المرض؛ من أجل عودة الأضواء إليهم، مضيفًا أن مَن يدَّعي المرض أو الموت من أجل عودة الأضواء هو شخص مريض بمرض من نوع آخر ويحتاج لعلاج.

وأضاف الشناوي، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المعروض عبر فضائية MBC مصر، أن مَن يدَّعي المرض يعتبر مريضًا أكثر من المريض نفسه.

وتابع الناقد الفني بأن مَن يقوم بإدعاء المرض يقوم بذكر مرض خطير؛ كي يلفت إليه انتباه الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك ما يعرف بجنون الشهرة والمصاب به من الممكن أن يقوم بعمل أي شيء؛ لأنه يتنفس الأكسجين من وقوفه أمام الكاميرات.

زكي فطين عبدالوهاب

أعرب الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن سعادته بالعودة إلى العمل مرة أخرى من خلال "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، وذلك بعد رحلة علاج طويلة مع مرض السرطان.

وأضاف فطين، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المعروض عبر فضائية "one"، أنه لم يتلقَّ أي عرض للعمل خلال فترة العلاج، وباع سيارته بسبب ظروف مادية تزامنت مع بداية رحلة علاجه.

وتابع الفنان: "اكتشفت المرض خلال إجراء تحاليل طبية، وتبين أنه مرض خبيث في الرئة، لكن أنا مؤمن بالله وعندي ثبات في المحن الصعبة".

إلهام شاهين

ردت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات، التي طالتها بسبب زيارتها لسوريا، لحضور معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61.

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المعروض على قناة "إم بي سي مصر"، إنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لم تشاهد الانتقادات، مشيرة إلى أنها والفنانين، الذين حضروا معها توجهوا بكل الحب للشعب السوري، مضيفة: "مصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلا".

ولفتت إلى أن هذه هي أكثر مرة شعرت فيها بعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا، مشيرة إلى أن حفل افتتاح المعرض كان مشرفًا، وبه وفود من 50 دولة.

وقالت إن الكثير من الفنانين يدعمون سوريا وهذا أمر مبهج بالتأكيد، لأنه ينبغي للجميع أن يسعد بالدور السوري في حماية الدولة ضد الإرهاب، مشددة على أن الجيش العربي السوري يمثل الشعب، واستطاع مواجهة الإرهاب والتغلب عليه".