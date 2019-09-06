هشام ماجد يغازل رجاء الجداوي: "يا أشيك حاجة في مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 6 سبتمبر.
ونشر هشام، صورة تجمعه بها عبر حسابه على "انستجرام" معلقًا: "كل سنة وانتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".
يُذكر أن هشام ماجد، ينتظر عرض مسلسله الجديد "اللعبة" تأليف إبراهيم صابر وأحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، إخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته: شيكو ومي كساب ومحمد ثروت وأحمد فتحي.
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