نجل فؤاد المهندس: "النهاردة عيد ميلاد أخطر رجل في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص محمد المهندس، نجل الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس على إحياء ذكرى ميلاد والده، التي توافق 6 سبتمبر من كل عام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
وكتب محمد تعليقًا على صورة لوالده من أحد أفلامه "النهاردة عيد ميلاده، الصديق الحنون الطيب النهاردة عيد ميلاد أخطر رجل في العالم كل سنة وأنت طيب يا أستاذ".
فؤاد المهندس قدم عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية، من بينها مسرحيات: "السكرتير الفني"، "سيدتي الجميلة"، "إنها حقًا عائلة محترمة"، "سك على بناتك". ومن الأفلام: "أرض النفاق"، "سفاح النساء"، "ربع دستة أشرار"، وتوفي في 2006.
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