فؤاد المهندس.. شقيق إذاعية كبيرة وزوجته الأولى تشبه أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365:
تحل اليوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد أستاذ الكوميديا، وتلميذ نجيب الريحاني المُخلص، صاحب الرصيد الفني الكبير من الأفلام والمسلسلات، والبصمة الخاصة به في عالم التليفزيون والإذاعة، الفنان الكبير فؤاد المهندس.
- ولد في 6 سبتمبر بحي العباسية، وترتيبه الثالث بينه أشقائه الأربعة.
- ورث عن والده العالم اللغوي زكي المهندس حب اللغة العربية وخفة الدم وسرعة البديهة.
- شقيقته هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس.
- صاحب حضور طاغٍ على المسرح، وبصمة خاصة في السينما والإذاعة والتليفزيون.
- تخرج في كلية التجارة، وعرف طريقه إلى المسرح عبر عروضها.
- كان يعشق نجيب الريحاني ويراه ظاهرة ومُعلم عبقري.
- جسد المهندس في فيلم "بديعة مصابني" شخصية الريحاني.
- انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي.
- كوّن ثنائي مع الفنانة شويكار، قدما معًا عدة مسرحيات وأفلام.
- أبرز أعماله مع شويكار: "إنها حقًا عائلة محترمة"، "سيدتي الجميلة"، "أنا وهو وهي"، " مطاردة غرامية" و"أرض النفاق".
- له عدة تجارب في الإخراج المسرحي، منها "سك على بناتك".
- رصيده السينمائي يتجاوز 70 فيلمًا، أبرزها: "أخطر رجل في العالم"، "سفاح النساء" و"ربع دستة أشرار".
- لفؤاد المهندس تجربة مهمة في الفوازير جعلته يكسب قطاعًا عريضًا من الأطفال، حملت جميعها اسم عمو فؤاد.
- تزوج من جارته والتي كانت تشبه أم كلثوم، وأنجبا ابنيهما محمد وأحمد.
- زيجته الثانية كانت من الفنانة شويكار.
- أخر مشاركاته في عالم التمثيل كان مسلسل "روبابيكيا" عام 2000.
- توفي في 16 سبتمبر عام 2006 إثر إصابته بأزمة قلبية.
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