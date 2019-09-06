فؤاد المهندس.. شقيق إذاعية كبيرة وزوجته الأولى تشبه أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365:

تحل اليوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد أستاذ الكوميديا، وتلميذ نجيب الريحاني المُخلص، صاحب الرصيد الفني الكبير من الأفلام والمسلسلات، والبصمة الخاصة به في عالم التليفزيون والإذاعة، الفنان الكبير فؤاد المهندس.

- ولد في 6 سبتمبر بحي العباسية، وترتيبه الثالث بينه أشقائه الأربعة.

- ورث عن والده العالم اللغوي زكي المهندس حب اللغة العربية وخفة الدم وسرعة البديهة.

- شقيقته هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس.

- صاحب حضور طاغٍ على المسرح، وبصمة خاصة في السينما والإذاعة والتليفزيون.

- تخرج في كلية التجارة، وعرف طريقه إلى المسرح عبر عروضها.

- كان يعشق نجيب الريحاني ويراه ظاهرة ومُعلم عبقري.

- جسد المهندس في فيلم "بديعة مصابني" شخصية الريحاني.

- انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي.

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- كوّن ثنائي مع الفنانة شويكار، قدما معًا عدة مسرحيات وأفلام.

- أبرز أعماله مع شويكار: "إنها حقًا عائلة محترمة"، "سيدتي الجميلة"، "أنا وهو وهي"، " مطاردة غرامية" و"أرض النفاق".

- له عدة تجارب في الإخراج المسرحي، منها "سك على بناتك".

- رصيده السينمائي يتجاوز 70 فيلمًا، أبرزها: "أخطر رجل في العالم"، "سفاح النساء" و"ربع دستة أشرار".

- لفؤاد المهندس تجربة مهمة في الفوازير جعلته يكسب قطاعًا عريضًا من الأطفال، حملت جميعها اسم عمو فؤاد.

- تزوج من جارته والتي كانت تشبه أم كلثوم، وأنجبا ابنيهما محمد وأحمد.

- زيجته الثانية كانت من الفنانة شويكار.

- أخر مشاركاته في عالم التمثيل كان مسلسل "روبابيكيا" عام 2000.

- توفي في 16 سبتمبر عام 2006 إثر إصابته بأزمة قلبية.