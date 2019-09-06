شاهد: نهى نبيل في زيارة خاصة لمكتب الأمير محمد بن راشد آل مكتوم وتطلع متابعينها على خفاياه

تواجدت بالأمس نجمة التواصل الإجتماعي الكويتيه نهى نبيل، في مكتب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد ال مكتوم. قابلت نهى نبيل العديد من الشخصيات المهمة وزارت الأقسام الخاصة في مكتب سموه ، إبتدات جولتها من مكتب الدكتوره : منى الكندي الأمينه العام لمشروع تحدي القراءة العربي و مديره المكتب التنفيذي والإتصالات ، ودار حوار بين نهى و الدكتوره منى عن كيفيه الوصول لهذه المناصب كونها إمرأه ، صرحت الدكتوره منى في هذا السياق: “أهم نقطه هي إقتناص الفرص للحصول على هذه المناصب”. أكملت نهى جولتها بزيارة لوزيرة السعادة الأستاذة :معالي الرومي التي يكمن دورها بالمسؤوليه الكامله عن نفسيه الموظفين للتأكد من جودة العمل.

أطلعت الرومي نهى نبيل على مكتب رئاسة مجلس الوزراء مكتب سمو الأمير محمد بن راشد ولم يتواجد سموه في مكتبه لإنشغاله بالجولات الميدانيه في تطوير دولة الإمارات، وتميز المكتب ببساطته وتواضعه ويتمتع بإطلالة أخاذه. يوجد أيضا في مكتب سموه شاشه تطلعه مستوى الأداء الحكومي ويمتلك أيضا تطبيق خاص في جواله النقال المحمول لمراقبت اداء الحكومات على مدار الساعة. أكملت نهى جولتها مروراً بقاعة الروضه وهي تعتبر قاعة الإجتماعات الرئيسيه وتتميز تلك القاعة بتصمميها الحديث والراقي ويوجد فيها أيضا كناري ليشهد جميع إجتماعات سموه. إلتقت نهى بالإستاذ : محمد الطاهر مدير إدارة جودة الحياه في بيئه العمل، ويكمن عمله في الإهتمام بشئوون الموظفين للحفاظ على الطاقة الإيجابيه المكمنه فيهم ، ومنها : الإهتمام بسلوكيات الموظفين وتوفير حصص صباحيه لممارسة الرياضة وأيضا ممارسة اليقظة الذهنية لتقليل التوتر. تميزت أرضيت مكتب سموه بتشكيلها على شكل مضمار جري للإيحاء للموظفين بأنهم في سباق مع الزمن للتطوير. زارت نهى قسم ٢٠٧١ الخاص بالإستاذ خلفان بهلول تحت سقف مؤسسه دبي للمستقبل، ويعمل هذا الطابق على إستضافة الشركات الناشئة ويعود سبب التسمية لمضي على تأسيس دولة الإمارات مئة سنة إضافة إلى الرؤية البعيدة التي تتطلع لها القيادة، ويحظى هذا الطابق بالدعم الحكومي الكامل. يوجد أيضا حضانه للأطفال لتوفير وقت الموظفين لإصطحاب أطفالهم للحاضنات، أختمت نهى جولتها بزيارت لمركز الشباب مع معالي وزيرة الشباب : شمه المزروعي، يحتوي هذا الطابق على العديد من الغرف لأداء مهام مختلفة ورش عمل في جميع المجالات، صمم الطابق على شكل طابع شبابي.

وليس لمكتب سموه دوام محدد ووقت إنتهاء أو بداية ويعود ذلك لأريحية الوقت ومرونتة، وأن الإبداع لايلزمه وقت محدد، ويحوي هذا المركز أيضا على إدارة المسرعات الحكومية، وهي وزارة اللامستحيل وتعمل على حل جميع المشكلات الحكوميه بإنشاء فريق لتحقيق متطلبات حل المشكلات أو مكافاءت المواطنين على إنجازاتهم، لكل مشكلة وزير يحل المشكله خلال ١٠٠ يوم فقط. وهي وزارة إفتراضية ليس لها وزير ولا مقر رئيسي وتكون عند طلب أي خدمه من المواطنين. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل ٢٥ دولة في تمكين المرأه والمساوات بين الجنسين.