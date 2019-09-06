فاجأت النجمة العالمية نيكي ميناج الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها الفن من أجل عائلتها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور ووسائل الإعلام العالمية.
وكتبت نيكي ميناج على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد قررت التقاعد من أجل عائلتي.. أعلم أن الرفاق سعداء الآن.. إلى المعجبين بي حافظوا على إعادتي، افعلوا ذلك حتى موتي”. الجدير ذكره ان نيكي قالت مؤخرا أنها تستعد لعقد قرانها في الفترة القريبة من حبيبها كينيث بيتي، وذلك خلال حضورها كضيفة بالبرنامج الإذاعي “Queen Radio”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكي ميناج تعتزل الفن وتثير ضجّة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.