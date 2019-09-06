نيكي ميناج تعتزل الفن وتثير ضجّة كبيرة

فاجأت النجمة العالمية ​نيكي ميناج​ الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها الفن من أجل عائلتها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور ووسائل الإعلام العالمية.

وكتبت نيكي ميناج على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد قررت التقاعد من أجل عائلتي.. أعلم أن الرفاق سعداء الآن.. إلى المعجبين بي حافظوا على إعادتي، افعلوا ذلك حتى موتي”. الجدير ذكره ان نيكي قالت مؤخرا أنها تستعد لعقد قرانها في الفترة القريبة من حبيبها كينيث بيتي، وذلك خلال حضورها كضيفة بالبرنامج الإذاعي “Queen Radio”.