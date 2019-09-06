مطرب أردني يغني في حب مصر

يستعد المطرب الأردني عبد الرحيم غزلان، لاطلاق ألبوم جديد يضم مجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر، على طريقة المطرب الإماراتي الكبير حسين الجسمي الذي حظى بحب وإعجاب المصريين بأغانيه الرائعة لمصر ..

عبد الرحيم غزلان معتمد بالإذاعة

الأردنية وهو مطربا بقسم الموسيقى منذ عام 1983 ودرس بكلية الإعلام تخصص صحافة، وغنى أغاني وطنية لفلسطين اشتهر بها في أرجاء الوطن العربي.

يعتبر غزلان أغنياته الجديدة في حب مصر

انطلاقة حقيقية في مسيرته الفنية وشهادة ميلاد جديدة ومهمة له في مشواره مع الغناء، مشيرًا إلى أن معرفة الجمهور المصري ستكون نقطة تحول إيجابية في حياته كما أن الشعب المصري يستحق التغني بأمجاده وكفاحه ونجاحه المتواصلة وصبره من أجل بناء مصر الجديدة التي ستظل أما للدنيا كما هي دائما.