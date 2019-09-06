الليلة.. حفل ختام المهرجان الصيفي لدار الأوبرا

يحيي المطرب مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، حفلا ختاميا لمهرجان الصيفى لدار الأوبرا فعالياته، مساء اليوم الجمعة، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية في تمامالثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم "صالح" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبةالمسرح منها "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى".
يذكر أن المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية بدأ فعاليته بمسرح دار أوبرا الإسكندرية 16 أغسطس الماضي.
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