الليلة.. كريم عبدالعزيز ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، كما تحل الفنانة هايدي موسى ضيفة خلال الحلقة أيضًا،وذلك مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
ومن المقرر أن يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن كواليس الحياةالفنية والشخصية لكريم عبد العزيز، وكذلك طريقته في تربية أولاده، وموقف زوجته من ذلك.
يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز يعيش حالة نجاح كبيرة بعد نجاح فيلمه "الفيل الأزرق 2" وتصدره لقائمة إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك الماضي.
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