الثلاثاء.. انطلاق الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تنطلق الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمرفعالياته حتى يوم 19 من نفس الشهر.
ويشار إلى أن تتضمن هذه الدورة محورا خاصا عن أفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعةعروض أفريقية.
يذكر أن مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر المشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن سبعة وثمانين عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.
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