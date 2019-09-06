رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ليبيا

يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم في بني غازي بـ ليبيا، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 سبتمبر منالشهر الجاري.
ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبهاويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامى جمال أغنية "البرد" التى حققت نجاحًا كبيرًا، كما أنها تعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى على طريقة الفيديو كليب.
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