فن ومشاهير

رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في ليبيا

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يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم في بني غازي بـ ليبيا، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 سبتمبر من

الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامى جمال أغنية "البرد" التى حققت نجاحًا كبيرًا، كما أنها تعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى على طريقة الفيديو كليب.

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