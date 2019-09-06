إليسا تؤكّد: لا شيء سيزعجني بعد اليوم

شكرت الفنانة إليسا المتضامنين معها بعد حملة التنمر التي تعرضت لها، وكتبت عبر حسابها الخاص على تويتر " أنا أقرأ تغريداتكم، أستطيع أن ألمس حبّكم غير المشروط ودعمكم الكبير، لذا لا شيء، لا شيء على الإطلاق سيزعجني طالما أنّكم إلى جانبي. أحبكم جميعاً".

وكانت الفنانة قد ردت مساء أمس على منتقدي صورتها مع الفنان فارس كرم بالقول "إلى الكارهين هنا... موتوا بغيظكم".

الحملة ضد اليسا بدأت بعد نشر الصورة التي أثارت جدلاً بين من رأى أن إليسا لا تحسن اختيار الصور التي تنشرها، وأنّها تبدو بوزن زائد في الصور، بينما رأى البعض الآخر أن إليسا لم تدّعي يوماً أنها عارضة أزياء، وأنها فنانة متصالحة مع نفسها.

وبعد تداول الصورة، احتلت اليسا صدارة التراند على "تويتر" في لبنان طوال اليوم.

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وقد قام محبو اليسا بالدفاع عنها، والتأكيد انها جميلة بكل حالاتها، وان نشرها الصورة يعكس تصالحها مع نفسها.

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يذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها إليسا لحملات من هذا النّوع، إلا أنّها رفعت الصّوت عالياً مؤخّراً للحديث عن موضوع التنمّر، وقالت إنّ البعض يعلّق على شكل شفتيها، إلا أنّ الأمر لا يعنيها، ودعت منتقديها إلى إنجاز بعضاً مما أنجزته، واكتفت بالقول "أنا إليسا".

وكانت قد طلبت من جمهورها عدم الردّ على الحملات التي تشنّ ضدّها لأنها تعكس عقداً نفسيّة لدى أصحابها.



