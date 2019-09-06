صراع امرأة مع العقلية الشرقية في مسلسل "جُمان" على MBC1

ما الذي يدفع رجلاً لإنكار أحد أبنائه ومقاطعته مع عائلته؟ وماذا سيكون موقفه حين يكتشف أن حفيدته المدلّلة "جمان" مغرمة بحفيده الآخر الذي لا يعرفه "هشام"؟ هل يدفع الأحفاد ثمن أخطاء الكبار في العائلة أم يتمكنون من مدّ جسور التواصل مجدداً؟ هذه الأسئلة يجيب عنها المسلسل الخليجي الجديد "جمان" من كتابة علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال، وبطولة مهند الحمدي ونور الغندور ومجموعة من الممثلين.

يقارب العمل موضوع علاقات الآباء بالأبناء مسلّطاً الضوء على واقع المرأة الخليجية والرجل الشرقي من خلال شخصيات عدة تعيش قصصاً اجتماعية من واقع الحياة والمجتمع.

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وبعد أن يتحدى هشام وجمان الظروف العائلية ويقررا الزواج، تكتشف جمان أن حبها لابن خالها قد أعماها عن طباعه الحقيقية وغيرته المتأصلة في نفسه وهي غيرة الرجل الشرقي. هنا يبدأ الصراع ما بين علاقة المرأة الشرقية بزوجها من جهة، ورغبتها في إثبات ذاتها وبناء كيانها من جهةٍ أخرى. بموازاة هذا الخط الدرامي الرئيسي، تتفرّع خطوط أخرى غنية بالتفاصيل النفسية والمشاعر الإنسانية.

الجدير بالذكر أن العمل مقتبس عن رواية "جُمان" للكاتبة علياء الكاظمي، وهو من بطولة مهند الحمدي، ونور الغندور، وهدى الخطيب، وحسن ابراهيم، وعبد الله التركماني، وناصر كرماني، وفوز الشطي، ومحمد الدوسري، غرور، فاطمة الطباخ، ليالي دهراب، ايمان العلي، فرح المهدي، انوار المنصور، أحمد النجار وبمشاركة أحمد الهزيم.

· تُعرض حلقات "جمان" على 1MBC، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش والساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية