بالصور: إليسا تردّ بعد انتقاد صورتها مع فارس كرم

"إلى الكارهين هنا... موتوا بغيظكم" هكذا ردّت الفنانة إليسا، على الحملات التي تشنّ ضدّها منذ الأمس، بعد نشرها صورة لها مع الفنان فارس كرم، الذي التقت به صدفة على متن الطائرة.

وعاد فارس ونشر الصورة نفسها، التي تمّ تداولها بكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً بين من رأى أن إليسا لا تحسن اختيار الصور التي تنشرها، وأنّها تبدو بوزن زائد في الصور، بينما رأى البعض الآخر أن إليسا لم تدّعي يوماً أنها عارضة أزياء، وأنها فنانة متصالحة مع نفسها.

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ولشدّة تداول الصورة، احتلت اليسا صدارة التراند على "تويتر" في لبنان طوال اليوم.

يذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها إليسا لحملات من هذا النّوع، إلا أنّها رفعت الصّوت عالياً مؤخّراً للحديث عن موضوع التنمّر، وقالت إنّ البعض يعلّق على شكل شفتيها، إلا أنّ الأمر لا يعنيها، ودعت منتقديها إلى إنجاز بعضاً مما أنجزته، واكتفت بالقول "أنا إليسا".

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وكانت قد طلبت من جمهورها عدم الردّ على الحملات التي تشنّ ضدّها لأنها تعكس عقداً نفسيّة لدى أصحابها.

وكانت إليسا قد سئلت في مقابلة لها عن سبب نشرها صوراً قد يراها البعض رديئة، فردّت قائلة بأنّ الصورة القبيحة هي صورتها كما الصورة الجميلة، والضرر إن وقع سيقع عليها هي.



