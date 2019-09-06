نجوى كرم تتسبّب في خلاف مخرجين وما علاقة ملحم زين؟

تسبب كليب "بعشق تفاصيلك" التي أطلقته الفنانة نجوى كرم بخلاف بين المخرجين وليد ناصيف مخرج الكليب، وفادي حداد الذي أخرج معظم كليباتها الأخيرة.

ففور انطلاق عرض كليب "بعشق تفاصيلك"، قام فادي حداد بنشر كليب "علواه" الذي أخرجه للفنان ملحم زين في العام 2011. ليؤكد أنه أول من صوّر كليبات في الطريق العام، وأنه صوّر كليب دار فيه على كل المناطق اللبنانية، وجعل الدبكة اللبنانية تجول على المناطق في كليب هدفه سياحي.

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وليد ناصيف

وكانت نجوى قد أعلنت أن كليب "بعشق تفاصيلك" سيكون نقلة نوعية في عالم الكليبات، وأنّه يحمل رسالة وطنية لأنّه صوّر في أكثر من منطقة لبنانية، وهو ما استفز فادي، الذي سبق وأعلن أن كليباته مع نجوى أجمل.

وليد ناصيف ردّ على فادي بشكل غير مباشر، فكتب "من نكر أصله فلا أصل له" وختمها بهاشتاغ #محرج، في إشارة إلى أنّ فادي حداد بدأ عمله كمدير تصوير تحت إدارته.

ولم يعرف سبب الخلاف بين المخرجين، إلا أنّ تعليقات المغردين عليهما، أكدت أن خلافهما سببه تفضيل نجوى لفادي في مرحلة سابقة، الأمر الذي اغضب وليد، وعودته إليها مؤخراً على حساب فادي.