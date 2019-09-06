دموع تحسين لـ مي العيدان بعد أن سخرت من وزنها: عندما تموتين هذا ما سأفعله

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من نجمة "ذا فويس" دموع تحسين، وقامت بنشر فيديو لها وهي تغني، وقالت بسخرية إنها تتمنى أن يكون لديها مثل جسمها، وتساءلت عن كيفية الحصول على جسم مشابه؟

دموع سارعت إلى الرد عبر "سناب شات"، على العيدان قائلة " يكفي شتم الناس لك، والانسان الذي يحبه الله يحب خلقه به، وكل الناس متفقون على عدم حبهم لك. اطال الله بعمرك ولكن عندما تموتين سأكون أو من يترحم عليك"

وتابعت دموع "أنت أكبر مني وشجعتني في البرنامج وهذا الأمر لا أنكره، ولكن لا أعرف سبب مشكلتك معي . سكتتّ على إساءة سابقة ولكني لا أستطيع أن أسكت على كلامك، انت عبّرت عن رأيك من حقي أن أعبّر عن رأيي. سخرتِ من وزني، وهو موضوع سخيف جداً ولكن كرشي يعجبني وثقتي بنفسي عالية. صدقيني لا أكرهك. الدنيا صغيرة وفانية وما قلته لا يهمني ولا يزعزعني، كنت أشاهد ما قلته وأضحك".

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وأضافت دموع "الفنان ليس عارض أزياء وإذا غيري عارض أزياء فهذا شأنه. انا مقتنعة بصوتي وهو عظيم. انا لن لا احقد عليك الله وحده يحسب على الغلط سواء مني أو منك. شتمتني وقلت اني أغني في المراقص والآن شتمتني مجدداً وأنا أعد بأنني سوف أكون إنسانة أفضل".

كما نشرت دموع تحسين تحت هاشتاغ #ريح_كرشك_وإستمتع_بالأكل: حجمك عندي كان بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتِ والذين يتكلمون مثلك. أنشأوا بوست لا للتنمر ولتجلس في بيتها بدون أن تفتح فهما .كرشي راضٍ لكن غيري يضوجون".

يذكر أن دموع فازت في برنامد "ذا فويس" الموسم الماضي وكانت ضمن فريق الفنانة أحلام.