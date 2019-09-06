الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تستغيث لحذف فيديو مفبرك يسيء إلى سمعتها

وجهت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي نداء استغاثة عاجل الجهات المسؤولة في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو مفبرك ينسب إليها تصريحات مثيرة تخص المعتقدات الدينية وتسيء إلى عالم الفن.

وأكدت عبير أن كل ما ورد بالفيديو غير صحيح، ولا تعرف من الذي قام بإعداده.

وطلبت المساعدة لحذفه نهائيا من على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبير إنها حاولت التواصل مع مباحث الانترنت في مصر للإبلاغ عن فيديو يروج له على موقع يوتيوب فوجئت به ينشر صورة منسوبة لها وهي في الاصل لإحدى الراقصات المعتزلات الى جانب ترويج شائعة ان قرار اعتزالها جاء بعد رؤيتها للرسول في المنام طالباً منها عدم نشر الفحشاء.

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أضافت: أنا محتاجة مساعده يوجد فيديو على يوتيوب بيقول كلام غير حقيقي عنى والفيديو مزعج جدا وحاطط صوري وصور هندية على إنها أنا وكل الكلام إلى فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهه.أرسلت لهم عده مرات وأبلغتهم إن الكلام مش حقيقي خاصه إنهم جايبين سيرة رسول الله مع كلام أهبل.معملوش حاجه وواضح إن مقرهم خارج مصر. حد يعرف يتواصل مع يوتيوب وريبورتات ولا إيه إلى ممكن يتعمل أنا كمان من فترة حاولت مع نمرة مباحث الإنترنت ومبيردوش هل حد يعرف هي فين.

أكدت الشرقاوي ان ما تم ترويجه ونشره خلال هذا الفيديو ليس له أي اساس من الصحة، فهي لم تر الرسول في المنام ولم يعدها بالزواج في الجنة إذا توقفت عن ممارسة الفحشاء داخل أعمالها الفنية، وقالت إنها حاولت التواصل مع إدارة القناة لحذف الفيديو لكنهم لم يفعلوا ذلك، ضاربين بطلبها عرض الحائط، نظرًا لعدم بث القناة الإلكترونية من داخل مصر.