ناصيف زيتون يحتفل بالمليار الأوّل ويتفوّق على كبار النجوم

إحتفل النجم ناصيف زيتون بوصول على مشاهدات أعماله على يوتيوب المليار مشاهد. ونشر زيتون فيديو يجمعه بمجموعة من "الفانز" وهم يحتفلون بهذه المناسبة وبدت السعادة عارمة على وجوههم كما على وجه ناصيف الذي حقق إنجازاً كبيراً على مستوى مشاهدة أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ويشكل ناصيف زيتون حالة إستثنائية بين أبناء جيله على الساحة الفنية، فهو إستطاع خلال فترة وجيزة أن يصنع نجومية كبيرة تحت إدارة " music is my life" التي إحتضنته وآمنت بموهبته، كما أنه تمكن أيضاً خلال سنوات قليلة من مقارعة كبار النجوم بعدد حفلاته ومهرجاناته وأعداد الحضور فيها، وآخرها في مهرجان قرطاج الدولي حيث إحتل المرتبة الأولى في عدد مبيعات التذاكر في حفليه الأول والثاني في الدورة الأخيرة من هذا المهرجان، عدا عن أنه احيا ليلتين متتاليتين فيه، وهذه تعدّ سابقة في هذا المهرجان، حيث لبت إدارة المهرجان رغبات محبي ناصيف الذين طالبوا بحفل ثاني له.

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