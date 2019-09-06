يوسف شعبان: لا أحد يسأل عني رغم كل هذا التاريخ!

ظهر مؤخراً الفنان يوسف شعبان بإحدى الحفلات الفنية؛ حيث تم تكريمه من مهرجان همسة للأدب والفنون بالقاهرة.
وألقى شعبان كلمة قصيرة خلال التكريم؛ حيث أكد أنه صاحب تاريخ فني كبير مثلما يعلم الكثيرون، وقدم أعمالاً درامية وسينمائية هامة مع كبار نجوم الوطن العربي، ورغم ذلك كله، لم يحصل على حقه الأدبي، ولم يفكر به أحد ويكرمه إلا في الفترة الأخيرة فقط.
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وأضاف شعبان، أنه كان يتمنى أن يتم تكريمه وهو بكامل صحته؛ حتى يستطيع أن يشعر بفرحة التكريم دون أن يعاني من أي ألم آخر.
وكشف يوسف شعبان، أنه قلما يتلقى اتصالاً هاتفياً من فنان زميل للسؤال عنه وعن صحته؛ حيث لا أحد يسأل عليه؛ إلا أشخاص معدودون.
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