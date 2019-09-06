أعلن الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عن وفاة والده. وعلق «تامر حسين» قائلاً: «والدي حسين سعد إبراهيم، فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة، وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم». اقرئي ايضا : كريم قاسم يكشف أسرار أوقات فراغ 2 Advertisements وتلقى تامر حسين بعد إعلانه الخبر، مئات التعليقات التي تنعى الراحل وتدعو له بالرحمة والمغفرة. الغريب في الأمر، أن تامر أعلن عن وفاة والده بعد تشييع جنازته، هذا بجانب إعلانه عن عدم إقامة عزاء له، بالرغم من علاقاته الفنية المتعددة؛ لذلك أبدى البعض استغرابهم من قراره.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر تامر حسين يعلن عن وفاة والده بعد دفنه ويرفض إقامة عزاء له! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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