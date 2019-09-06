بعد إصابته بالسرطان: زكي فطين عبد الوهاب يعلن عن خبر سار لمحبيه

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن خبر سار لجمهوره، وذلك عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

وكتب زكي فطين قائلاً: «خبر سار.. نتيجة الأشعة مرضية وحوقف الـchemo therapy لمدة شهرين للمتابعة.. كده هرجع أعيش حياتي العادية.. وباي باي chemo».

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كان زكي فطين عبد الوهاب قد كشف عن حقيقة بيع سيارته من أجل الإنفاق على علاجه بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، وهي مرض سرطان في الرئة.

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وقال زكي فطين عبد الوهاب خلال لقائه في برنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة أون تي في: بسبب تلقي العلاج والظروف المادية الصعبة قررت أن أبيع سيارتي، وهو الأمر الذي قام البعض بتأويله لأكثر من معنى، وهو أمر أغضبني كثيراً خاصة أن هذا ليس عيباً، وهو ما حدث بالفعل.

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وأضاف زكي فطين عبد الوهاب: «إنني أحارب مرض السرطان بالعمل وسأعود إلى التمثيل بعد غياب استمر عاماً كاملاً، وأشارك في فيلم «العنكبوت» مع الفنان أحمد السقا.

