بالفيديو: كريم عبد العزيز يدرب ابنه على التمثيل والوقوف أمام الكاميرا

معروف عن النجم كريم عبد العزيز، أنه مقل في الظهور إعلامياً، إلا أنه بدأ في الظهور مؤخراً للتواصل مع ‏جمهوره ومحبيه، سواء من خلال بعض البرامج أو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏

ظهر كريم عبد العزيز، في مقطع فيديو بأحد البرامج التابعة لمنصة «اقرأ» بالعربية، برفقة ابنه، ووجه كريم ‏إليه نصيحة أنه إذا أراد التمثيل، فعليه ألا يخجل أمام الكاميرا، وأن يتعامل بعفوية وكأنه يتحدث إلى والده في ‏المنزل. ‏

يذكر أن كريم عبد العزيز نافس في موسم عيد الأضحى بفيلم «الفيل الأزرق 2»، والذي حصد أعلى إيراد في ‏تاريخ السينما المصرية حتى الآن. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، ‏كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ‎

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شاهدي الفيديو :



