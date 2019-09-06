معروف عن النجم كريم عبد العزيز، أنه مقل في الظهور إعلامياً، إلا أنه بدأ في الظهور مؤخراً للتواصل مع جمهوره ومحبيه، سواء من خلال بعض البرامج أو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهر كريم عبد العزيز، في مقطع فيديو بأحد البرامج التابعة لمنصة «اقرأ» بالعربية، برفقة ابنه، ووجه كريم إليه نصيحة أنه إذا أراد التمثيل، فعليه ألا يخجل أمام الكاميرا، وأن يتعامل بعفوية وكأنه يتحدث إلى والده في المنزل.
يذكر أن كريم عبد العزيز نافس في موسم عيد الأضحى بفيلم «الفيل الأزرق 2»، والذي حصد أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية حتى الآن. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء الأول كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كريم عبد العزيز يدرب ابنه على التمثيل والوقوف أمام الكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.