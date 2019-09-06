أحمد الفيشاوي يتعرض لموقف صعب بسبب هذا النجم.. إليكم ما حصل

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 03:55 مساءً - نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص عدة مقاطع فيديو للقاء تلفزيوني جمعه مع الفنان الشاب كريم قاسم، تعرضا فيه لعدة أسئلة حول عملهما معا من قبل وما أول فيلم شاهداه في السينما وما الأغنية التي تعبر عنهما.

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وروى الفيشاوي وكريم، أغرب موقف تعرض له فريق عمل فيلم “ولاد رزق 2″، على يد الفنان أحمد داوود أثناء تصوير أحد المشاهد، حيث ذكرا أن داوود كان من المفترض أن يقود سيارة جيب وفجأة قرر أن يتحرك بالسيارة (طلعة أميركاني بحسب قولهما) وإذا به يفقد السيطرة على السيارة ويصطدم في حائط.

كما تكلما عن بعض المواقف الغريبة التي تعرضا لها في حياتهما، وكشفا عن المهن التي أرادا العمل بها لو لم يكونا ممثلين.