بريانكا شوبرا تكرم كريستيان لوبوتان في حفل غداء جائزة كوتور!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ابتسمت الايقونة الهندية بريانكا شوبرا للجميع وهي تتحدث إلى جانب المصمم كريستيان لوبوتان في أثناء حضورها حفل غداء جائزة مجلس الأزياء الراقية لعام 2019 الذي أقيم في مسرح ديفيد هـ كوتش يوم الأربعاء (4 سبتمبر) في مدينة نيويورك.

وقد انضمت إلى الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا في هذا الحدث إلى التوأم بيلا أو البيلا توينز، بريانا جارسيا-كولس ونيكول جارسيا-كولس، وهما عارضتا أزياء أمريكيتان، حيث كرموا مصمم الأحذية الشهير مع جائزة مجلس الأزياء الراقية لعام 2019 لفن الأزياء.

بدت بريانكا شوبرا رائعة في مأدبة غداء الأزياء الراقية في مدينة نيويورك، عندما ارتدت ثوبًا مثيرًا به شق يصل حتى الفخذ. ظهر فستان بريانكا بخط واحد للكتف، وتنورة بكسرات مطوية بألوان متدلية ذات شق ممتد.

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في الليلة السابقة، شوهدت بريانكا شوبرا في بأحد ملاعب التنس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 2019 في فلاشينغ ميدوز.

كانت بريانكا في حالة معنوية كبيرة حيث شاهدت سيرينا وليامز وهي تفوز بمباراتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رقم 100 في 44 دقيقة، تليها مفاجأة فوز روجر فيدرر على يد غريغور ديميتروف.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاولت بريانكا أن تهنئ زوجها نجم موسيقي البوب الأمريكي نيك جوناس على علامته التجارية الجديدة من التكيلا