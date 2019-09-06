نيكول سابا تهز تركيا رقصاً وتعيد مايوه «التجربة الدنماركية» للواجهة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة اللبنانية نيكول سابا أجازتها في تركيا، وتحديداً بأحد المنتجعات السياحية بمدينة أنطاليا، وذلك برفقة زوجها، النجم يوسف الخال.

نيكول حريصة على مشاركة محبيها أجواء أجازتها، حيث نشرت مقطع فيديو عفوي، ظهرت فيه ترقص في أحد المطاعم المفتوحة بالمدينة بشكل عكس مدى سعادتها وانطلاقها بأجازتها، كما شاركت الفانز بجلسة تصوير خاصة لها في إحدى بحيرات المنتجع.

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صور نيكول الأخيرة ظهرت فيها بـ«مايوه»، وهو الأمر الذي أعاد أذهان متابعيها لنفس مشهد الفنانة بفيلمها الأول «التجربة الدنماركية»، والذي ظهرت فيه بـ«مايوه»، وأثار ضجة كبيرة حينها، حيث شاركت في بطولته أمام النجم المصري عادل إمام، وشهد انطلاقتها الفنية في مصر والعالم العربي.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «صورة سيلفي» آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.