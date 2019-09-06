ظهور نادر لزوجة كاظم الساهر السابقة في زفاف نجلهما الأصغر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم العراقي كاظم الساهر بزفاف نجله الأصغر عمر على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش في أحد فنادق الرباط.

وعلى الرغم من الاحتياطات القوية التي اتخذها القيصر وأسرته لمنع دخول وسائل الإعلام، تم تسريب مقاطع فيديو ولقطات من الزفاف، تبادلها عشاق النجم العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أخرها، صورة لزوجة الساهر السابقة وأم نجليه «وسام وعمر».

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الصورة ظهرت فيها زوجة كاظم السابقة بشكل جانبي، إلا أنه فانز النجم العراقي تبادلوا نشرها مع الظهور الأخير لها، حيث سبق وانتشرت صورة عائلية للفنان العراقي وأم ابنيه من زفاف نجلهما الأكبر «وسام»، وكان لافتاً تركيز الفانز في تعليقاتهم على الطلّة المحتشمة التي بدت عليها أم وسام.

كاظم سبق وبرر انفصاله عن زوجته الأولى بزواجه المبكر، حيث احتفل بزفافه عليها عندما كان في الـ19 عاماً من عمره، حيث لم يكن الزوجان بالنضج الكافي لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، خاصة مع بدء انطلاق كاظم في عالم الفن، ورغبته في جني المال وشراء المنازل، الأمر الذي أثر على استقرار حياته العائلية.

يُذكر أن شائعة قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن خطيبته المغربية سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في مارس 2018.