شلال يحمل اسم أميتاب باتشان.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
هل تعلم أن هناك شلال مياه يحمل اسم الفنان العالمي الشهير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan في إحدى الولايات الداخلية غير الساحلية في الهند تُدعى Sikkim.
النجم السبعيني الكبير اندهش عندما اكتشف أن هناك شلالًا سمي باسمه في المدينة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان أحد المعجبين قد نشر صورة لنفسه أمام الشلال، كتب فيها “لا يمكن القدوم إلى سيكيم ، وعدم الذهاب لزيارة مكان يحمل اسم الرجل”، ووضع علامة على الممثل.
تُعرف شلالات أميتاب باتشان أيضًا باسم شلالات Bhim Nala أو شلالات Bhema.
على الرغم من أن الممثل الأسطوري لم يكن يعرف ما إذا كانت الحقيقة التي يشاركها معجبيه صحيحة أم لا، إلا أن هناك بالفعل شلالاً يحمل اسمه.
وقد أطلق السكان المحليون اسم هذا الشلال اسم أميتاب باشان، لأنه طويل القامة جدًا، كما أنها واحد من أطول الشلالات في سيكيم وبين المواقع البارزة التي يجب زيارتها في لاتشونج.
تقع الشلالات على بعد حوالي 13 كم من لاتشونج Lachung، وعلى الراغبين في السفر إلى الشلالات، يتعين عليهم أن يأخذو سيارة أجرة من Lachung ، والتي ستكون على بعد ساعة واحدة.
باتشان الذي تخطى السبعين، ولا يزال يتمتع بالحيوية، سيبدأ تصوير فيلم “Chehre” قريبًا الى جانب فيلمه الأخر “Brahmastra” و كذلك “Gulabo Sitabo”.
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