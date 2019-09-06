كيرتيس يثق في قدرته على الفوز ببطولة "UFC أبوظبي" للوزن الثقيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث الأمريكي كيريتس بلايدس عن بطولة "ufc أبوظبي" التي تقام في الأراضي الإماراتية خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي. وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال بلايدس: "لديّ خبرة كبيرة في الألعاب القتالية، أعتقد أنني سأكون البطل المقبل لمنافسات الوزن الثقيل". وأضاف كيريتس: "أعرف أن منافسي قوي وجيد لكنني أفضل". وتابع المقاتل الأمريكي: "الأجواء هنا رائعة في أبوظبي والناس هنا ودودون للغاية". وأتم كيريتس: "النزال الرئيسي سيكون رائعاً، رأينا من المتنافسين أفضل الفنون القتالية، ولديهما أفضل المهارات".

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