فن ومشاهير

حسام حبيب يكشف حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب

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Sep 06, 2019

تغيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منذ بداية الصيف حتى الآن عن كافة النشاطات الفنية، بالاضافة الى قلّة تفاعلها مع جمهورها على مواقع التواصل، ما جعل الكثير من الإشاعات تلاحقها، وأبرزها أنها مختفية بسبب الحمل وتقضي هذه الفترة في الولايات المتحدة الاميركية لتستقبل مولودها الأول من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، الذي نفى في حديث خاص مع “اي تي بالعربي” اشاعات الحمل. وأكد ان كل هذه الإشاعات كاذبة وانهما كانا في لندن وليس في اميركا كما أشيع.

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آخر نشاط لشيرين على مواقع التواصل عندما نفت منذ عدة أيام الأخبار التي تم تداولها عن احيائها حفلاً فنياً في اكتوبر المقبل في المملكة العربية . مؤكدة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الإشاعات.

اما آخر اعمال شيرين أغنية بعنوان “الحب خدعة” باللهجة الخليجية، من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد، وقد أطلقتها بشكل مفاجئ دون سابق انذار أو ترويج للأغنية، على عكس ما فعلت في أغنية “يا بتفكر يا بتحس” حيث ظهرت بعدة لقطات في الكليب الخاص بالمسلسل الذي عرض في رمضان 2019.

فأين هي شيرين ولماذا هي مختفية؟ ولماذا غابت عن احياء المهرجانات والحفلات في الاسابيع الماضية؟

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