سيمون أسمر في المستشفى بسبب انتكاسة صحية.. وعائلته تلتزمُ الصمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت بعض المواقع الإخبارية اللبنانية مؤخرًا أنباء عن دخول المخرج اللبناني الشهير سيمون أسمر إلى المستشفى بسبب تعرُّضه لوعكة صحية خطيرة.

ووسط عدم وجود تأكيدات حول هذا الأمر، خصوصًا في ظل التزام أسرته الصمت، بالإضافة لعدم إجابتهم على أي مكالمات هاتفية من الصحافة، كشفت بعض المواقع عن مصادر مُقربة منها أن أسمر اُدخل المستشفى بالفعل بعد انتكاسة صحية خطيرة، بسبب معاناته مع المرض دون الكشف عن أي تفاصيل حول مرضه وسط أنباء متضاربة ما بين مشاكل في الكلى وسرطان في البروستات، وأضافت هذه المصادر أن سيمون اُدخل تحت اسم آخر وهو سمعان أسمر، وتحاول أسرته البقاء بعيدة عن الصحافة والإعلام خلال هذه الفترة.

ويُعتبر أسمر من أبرز الشخصيات التي اكتشفت عددًا من النجوم في عالم الغناء، وذلك من خلال برنامجه الشهير استوديو الفن والذي كان بداية عدد من مشاهير الغناء في لبنان.

وعانى أسمر بالفترة الأخيرة بسبب دخوله السجن لمدة تصل إلى 10 أشهر تقريبًا بقضية شيكات بدون رصيد، وكان أسمر قد كشف في وقت سابق أن النجمين نجوى كرم ووائل كفوري هما الوحيدين فقط الذين وقفا إلى جانبه في محنته خلال تواجده بالسجن إلى أنه ليس عاتبًا على أحد.